Выборы в Тюменской области за два дня прошли без нарушений

Общественные и международные наблюдатели не выявили нарушений закона при проведении выборов депутатов Госдумы и Тюменской областной думы, заявили в облизбиркоме и в общественном штабе по наблюдению за выборами в Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«За прошедшие два дня, по свидетельству наших наблюдателей, избиратели активно используют свое избирательное право, выполняют свой гражданский долг. Международные наблюдатели из различных стран отмечали, что высокий уровень организации выборов, что они проходят прозрачно и никаких нарушений они не выявили. Большинство тюменцев уже выразили свое отношение»,— рассказал на брифинге председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев.

«Сегодня особое внимание будем обращать на те заявления, которые поступают в участковые избирательные комиссии, в том числе через Госуслуги — избиратели желают проголосовать вне избирательных участков, на дому. Важно, чтобы никто из желающих проголосовать не остался не охваченным»,— сообщил во время брифинга председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы и Тюменской областной думы проходит в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00. Открыто 2 009 избирательных участков на территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО. Явка на выборах в регионах «тюменской матрешки» за два дня превысила 47%. От применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) там отказались.

Павел Миняев