Явка на выборы в Нижегородской области по итогам двух дней составила 41,69%

Явка избирателей на выборы в Нижегородской области за два дня голосования составила 41,69%, проголосовали более 1 млн человек. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Дистанционно проголосовали 75,25% из 159,8 тыс. избирателей, включенных в список. Набольшая явка зафиксирована в Варнавинском округе (69,82%), Шахунье (62,06%) и Большеболдинском округе (61,11%).

Основные выборы в Нижегородской области проводятся в Госдуму и областное заксобрание.

Владимир Зубарев