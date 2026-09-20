Явка на выборы в Нижегородской области по итогам двух дней составила 41,69%
Явка избирателей на выборы в Нижегородской области за два дня голосования составила 41,69%, проголосовали более 1 млн человек. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.
Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ
Дистанционно проголосовали 75,25% из 159,8 тыс. избирателей, включенных в список. Набольшая явка зафиксирована в Варнавинском округе (69,82%), Шахунье (62,06%) и Большеболдинском округе (61,11%).
Основные выборы в Нижегородской области проводятся в Госдуму и областное заксобрание.