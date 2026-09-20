«Молодежка» «Кузбасса» обыграла клуб Суперлиги в Кубке России по хоккею с мячом

В розыгрыше Кубка России по хоккею с мячом в группе «Восток» 19 сентября состоялись два матча. «Байкальские Соколы» из Иркутска встречались с абаканскими «Саянами», а «Кузбасс-2» — с новосибирским «Сибсельмашем».

«Байкальские Соколы», вернувшиеся в этом сезоне в Суперлигу, не испытали проблем с командой из Хакасии. Их игра закончилась со счетом 9:1. «Кузбасс-2», одолев «Сибсельмаш» со счетом 5:3, впервые в матчах Кубка России обыграл команду Суперлиги.

Победа позволила иркутянам с шестью очками оттеснить красноярский «Енисей» (четыре очка) с третьей строчки турнирной таблицы на четвертую. Впереди по-прежнему хабаровский «СКА-Нефтяник» и «Кузбасс», у которых по восемь очков.

Валерий Лавский