В Сибири начался последний день голосования

Голосование на выборах в Госдуму РФ возобновилось в регионах Сибири 20 сентября в 08:00 по местному времени. По итогам первых двух дней наибольшая явка зафиксирована в Республике Тыва, где она достигла 73,14%. В Кемеровской области она составила 58,69%.

В большинстве других регионов Сибирского федерального округа явка сложилась в диапазоне от 26% до 30%. За его рамки вышли Красноярский край с 35,34% и Иркутская область, где она оказалась самой низкой в Сибири — 23,87%.

Как писал «Ъ-Сибирь», на этих выборах дистанционное электронное голосование (ДЭГ) используется в Новосибирской и Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. К настоящему времени в этих регионах проголосовало 82—84% избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ.

Валерий Лавский