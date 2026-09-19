Свыше 1 млн человек проголосовали на выборах в Свердловской области за два дня

В Свердловской области более 1 млн человек проголосовали на выборах депутатов законодательного собрания и Госдумы РФ за два дня работы избирательных участков, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 20:00. Как сказано на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), кандидатов в онлайн формате на региональных выборах поддержали 273 672 уральца, на федеральных — 275 527 (явка составила 82% от всех заявившихся).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За 139 кандидатов в Госдуму от 10 партий проголосовали 1 086 627 свердловчан (явка — 33,35%). Наибольший интерес к выборам за два дня проявили избиратели из Серовского (40,21%), Асбестовского (36,74%) и Нижнетагильского округов (36,05%), наименьший — Первоуральского (33,84%), Каменск-Уральского (30,38%), Березовского (30,17%) и Свердловского округов (26,04%).

За 514 претендентов в заксобрание от шести партий отдали голос 1 086 629 уральцев (явка — 33,34%). Среди муниципалитетов лидерами по числу пришедших на участки избирателей стали ЗАТО Свободный (63,99%), Камышловский район (60,12%), ЗАТО Уральский (56,11%), Ивделя (55,34%), Красноуральска (55,26%) и Слободо-Туринского района (55,20%), в конце рейтинга — Березовский (30,40%), Среднеуральск (30,29%), Полевской (29,71%), Арамиль (29,59%), Первоуральск (27,98%) и Сысерть (27,62%).

Голосование на выборах в Свердловской области началось 18 сентября в 8:00 по местному времени. Всего поддержать кандидатов смогут 3 256 199 уральцев на 2 363 избирательных участках 18-20 сентября с 8:00 до 20:00 или через ДЭГ, которое длится на протяжении трех дней без перерыва.

Василий Алексеев