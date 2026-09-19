В три проекта «Титановой долины» до 2028 года вложат 1 млрд рублей
Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» утвердил три новых проекта, которые планируется реализовать в 2026–2028 годах, с общим объемом инвестиций 1 млрд руб., сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Из них два реализуют действующие резиденты, они масштабируют производства. Реализация проектов позволит создать 157 рабочих мест.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
АО «Исетский кузнечно-механический завод» планирует расширить выпуск и обработку титановых заготовок. Для этого компания построит два дополнительных производственных объекта общей площадью 4 тыс. кв. м на площадке «Верхняя Салда» и один объект площадью 2,4 тыс. кв. м на площадке «Уктус».
ООО «Зибус» на площадке «Верхняя Салда» построит дополнительный производственный корпус площадью 1,4 тыс. кв. м. Это позволит компании расширить производство медицинского инструмента и имплантов для травматологии и ортопедии.
Третий проект предложило ООО «Смарт генерация», которое станет 26-м резидентом ОЭЗ. Для обеспечения ресурсами других участников площадки «Уктус» компания планирует построить четыре газопоршневые подстанции мощностью 4 МВт и распределительную подстанция 10 кВ. «В результате будет создан энергоцентр для выработки электрической и тепловой энергии»,— пояснил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
ОЭЗ «Титановая долина» была создана в Свердловской области в 2010 году, сейчас занимает несколько промышленных площадок общей площадью 635,7 га. На ее площадках в Верхней Салде, Патрушах, Алапаевске и на Уктусе зарегистрировано 25 компаний с заявленным объемом инвестиций более чем на 114 млрд руб. Они совокупно уже вложили 62,2 млрд руб. и создали более 6,2 тыс. рабочих мест. Выручка резидентов превысила 126 млрд руб., в бюджеты всех уровней компаниями уплачено более 35 млрд руб. налогов. Ранее сообщалось, что «Титановая долина» в 2025 году заняла пятое место в рейтинге индустриальных парков России.