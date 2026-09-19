В три проекта «Титановой долины» до 2028 года вложат 1 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» утвердил три новых проекта, которые планируется реализовать в 2026–2028 годах, с общим объемом инвестиций 1 млрд руб., сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Из них два реализуют действующие резиденты, они масштабируют производства. Реализация проектов позволит создать 157 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

АО «Исетский кузнечно-механический завод» планирует расширить выпуск и обработку титановых заготовок. Для этого компания построит два дополнительных производственных объекта общей площадью 4 тыс. кв. м на площадке «Верхняя Салда» и один объект площадью 2,4 тыс. кв. м на площадке «Уктус».

ООО «Зибус» на площадке «Верхняя Салда» построит дополнительный производственный корпус площадью 1,4 тыс. кв. м. Это позволит компании расширить производство медицинского инструмента и имплантов для травматологии и ортопедии.

Третий проект предложило ООО «Смарт генерация», которое станет 26-м резидентом ОЭЗ. Для обеспечения ресурсами других участников площадки «Уктус» компания планирует построить четыре газопоршневые подстанции мощностью 4 МВт и распределительную подстанция 10 кВ. «В результате будет создан энергоцентр для выработки электрической и тепловой энергии»,— пояснил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в Свердловской области в 2010 году, сейчас занимает несколько промышленных площадок общей площадью 635,7 га. На ее площадках в Верхней Салде, Патрушах, Алапаевске и на Уктусе зарегистрировано 25 компаний с заявленным объемом инвестиций более чем на 114 млрд руб. Они совокупно уже вложили 62,2 млрд руб. и создали более 6,2 тыс. рабочих мест. Выручка резидентов превысила 126 млрд руб., в бюджеты всех уровней компаниями уплачено более 35 млрд руб. налогов. Ранее сообщалось, что «Титановая долина» в 2025 году заняла пятое место в рейтинге индустриальных парков России.

Павел Миняев