«Титановая долина» вошла в топ рейтинга индустриальных парков России

Особая экономическая зона «Титановая долина» в Свердловской области в рейтинге индустриальных парков России в 2025 году заняла пятое место в топе по влиянию на экономику региона. По уровню вклада в экономику страны и эффективности управления ОЭЗ стала шестой, сообщил губернатор Денис Паслер со ссылкой на исследование аналитического центра «Эксперт».

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«Для нас этот результат — констатация верно выбранной стратегии по развитию востребованной экономической зоны. «Титановая долина» на Среднем Урале. Особая экономическая зона — это уже привычный и эффективный формат для развития бизнеса, и этим инструментом инвесторы активно пользуются. Важный результат для региона — реальный рост экономики»,— прокомментировал глава региона.

На площадках «Титановой долины» в Верхней Салде, Патрушах, Алапаевске и на Уктусе зарегистрировано 25 компаний с заявленным объемом инвестиций более чем на 114 млрд руб., при этом капиталовложения уже превысили 60 млрд руб. Совокупная выручка действующих резидентов по итогам 2025 года достигла свыше 119,6 млрд руб. На территориях создано более 6 тыс. рабочих мест. В бюджеты всех уровней в прошлом году поступило свыше 26 млрд руб. налогов, таможенных сборов и страховых платежей.

В рейтингах по результатам 2024 года «Титановая долина» занимала девятое место в списке по влиянию на экономику Свердловской области и десятое — в топе по влиянию на экономику России.

Ирина Пичурина