Явка на выборах главы Белгородской области к концу третьего дня составила 63%

К 19:30 20 сентября явка на выборах губернатора Белгородской области составила 62,8%. Свои голоса отдали 743,7 тыс. избирателей. Об этом сообщили в областном избиркоме. По итогам первого дня показатель равнялся 41,34%, второго — 53,79%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В общую явку, в отличие от выборов белгородского губернатора в 2021 году, включены результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и досрочного голосования, которое длилось в регионе с 13 по 17 сентября.

На пост главы региона выдвинуты врио губернатора Александр Шуваев («Единая Россия»), Артем Зотов («Партия пенсионеров»), Владимир Абельмазов («Справедливая Россия»), Валерий Шевляков (КПРФ) и Евгений Дремов (ЛДПР).

Пять лет назад к концу третьего дня голосования явка на выборах белгородского губернатора составила 57,13% (700,3 тыс. человек). ДЭГ и досрочное голосование в регионе не применялись. Главой Белгородчины тогда избрали Вячеслава Гладкова, который получил 78,79% голосов.

Алина Морозова