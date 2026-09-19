Явка на выборы белгородского губернатора к концу второго дня составила почти 54%

К 20:00 19 сентября явка на выборы губернатора Белгородской области составила 202 тыс. человек. По данным местного избиркома, на участках проголосовали 53,79% от общего числа избирателей. В первый день показатель равнялся 41,34% (492,3 тыс. человек).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Белгороде на избирательные участки пришли 75,9 тыс. человек — явка составила 32,07%. В регионе применяется дистанционное электронное голосование, итоги которого за сегодня еще не подведены.

Среди кандидатов на пост главы Белгородской области представлены врио губернатора Александр Шуваев («Единая Россия»), Артем Зотов («Партия пенсионеров»), Владимир Абельмазов («Справедливая Россия»), Валерий Шевляков (КПРФ) и Евгений Дремов (ЛДПР).

Отметим, что во второй день голосования на предыдущих выборах губернатора Белгородской области в 2021 году (кампанию выиграл с 78,79% Вячеслав Гладков, который сейчас занимает пост посла РФ в Абхазии) явка составляла 38,93%: к закрытию участков проголосовали 476 449 избирателей. Ни досрочного, ни ДЭГ на губернаторских выборах в Белгородской области пять лет назад не было.

Алина Морозова