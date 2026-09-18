Явка на выборы главы Белгородской области к концу первого дня составила 41%

К 20:00 18 сентября на выборах губернатора Белгородской области проголосовало 492,3 тыс. человек, следует из данных ГАС «Выборы». Явка составила 41,34%. Дистанционно в области отдали свой голос 70,7 тыс. избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Наибольшая явка фиксируется в Валуйском (66%), Волоконовском (65%), Борисовском (64%), Вейделевском (63%) и Ракитянском (61%) округах.

На пост главы региона претендуют пять человек: помимо врио губернатора Александра Шуваева кандидатами зарегистрированы Артем Зотов («Партия пенсионеров»), Владимир Абельмазов («Справедливая Россия»), Валерий Шевляков (КПРФ) и Евгений Дремов (ЛДПР).

В Белгородской области доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). К 20:00 через ДЭГ, по данных ЦИК, в регионе проголосовали 64,5% избирателей, зарегистрировавшихся для участия в нем.

Также в регионе проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Параллельно в Черноземье идут выборы региональных парламентов в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

В первый день голосования на предыдущих выборах губернатора Белгородской области 17 сентября 2021 года (кампанию выиграл с 78,79% предыдущий глава региона Вячеслав Гладков) явка составляла 22,91%: к закрытию участков проголосовали 280 529 избирателей.

17 сентября 2021 года (кампанию выиграл с 78,79% предыдущий глава региона Вячеслав Гладков) явка составляла 22,91%: к закрытию участков проголосовали 280 529 избирателей. Стоит отметить, что ни досрочного, ни ДЭГ на губернаторских выборах в Белгородской области пять лет назад не было.

В показатели явки-2026 входят не только голосование первого основного дня, но также и голоса, поданные в течение пяти дней досрочки на определенных территориях, прежде всего в приграничных районах, а также ДЭГ, поэтому прямо сравнивать оказатели первого дня двух организованных по разным принципам компаний нельзя.

Егор Якимов