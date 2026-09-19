Явка на выборы в Госдуму в Свердловской области превысила 28%

В Свердловской области за кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва проголосовали 946 862 человека (28,99% от общего числа избирателей) к 15:00 второго дня работы избирательных участков, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 15:00. Как сказано на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), участие в выборах в онлайн формате приняли 270 218 уральцев (81% от всех заявившихся).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Голосование на выборах в Госдуму началось 18 сентября в 8:00 по местному времени. Наибольший интерес к выборам за полтора дня проявили избиратели из Серовского (явка составила 35,08%), Асбестовского (31,85%) и Нижнетагильского округов (31,68%), наименьший — Первоуральского (29,67%), Каменск-Уральского (26,53%), Березовского (26,41%) и Свердловского округов (22,37%).

Всего интересы Свердловской области в Госдуме рассчитывают представлять 139 претендентов от 10 партий. Их кандидатуры могут поддержать 3 256 199 уральцев на 2 363 избирательных участках 18-20 сентября с 8:00 до 20:00 или через ДЭГ, которое длится на протяжении трех дней без перерыва.

Павел Миняев, Василий Алексеев