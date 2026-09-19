«СКА-Нефтяник» забил «Саянам» 20 голов в матче Кубка России по хоккею с мячом

Самый крупный счет в матчах предварительного этапа Кубка России по хоккею с мячом в группе «Восток» был зафиксирован в игре хабаровского «СКА-Нефтяника» и абаканских «Саян» 18 сентября. Дальневосточники выиграли 20:1.

В этом матче Владимир Каланчин провел 10 мячей. Всего за три матча турнира — 15. В другом матче пятницы хозяин поля — кемеровский «Кузбасс» — победил красноярский «Енисей» со счетом 7:5, причем к 60-й минуте вел с преимуществом в пять мячей.

Очередная победа позволила «Кузбассу» остаться во главе турнирной таблицы. У команды восемь очков. «СКА-Нефтяник» набрал шесть, но провел на матч меньше.

Валерий Лавский