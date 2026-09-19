Около половины избирателей пришли на выборы в Туве и Кузбассе в первый день

В России начался второй день голосования на выборах депутатов Госдумы РФ. По итогам первого дня наибольшая явка в регионах Сибири зарегистрирована в Республике Тыва и Кемеровской области.

В Туве к 20:00 18 сентября проголосовало 51,05% избирателей. Напомним, там помимо нижней палаты Федерального собрания выбирают главу региона. В Кузбассе явка составила 45,81%.

В других сибирских регионах избиратели продемонстрировали заметно меньший интерес к голосованию в первый день. В Красноярском крае явка составила 22,9%, в Республике Алтай — 20,74% (с учетом ДЭГ), в Алтайском крае — 18,77% (с учетом ДЭГ), в Томской области — 18,57% (с учетом ДЭГ), в Омской области — 16,68%, в Новосибирской области — 15,73% (с учетом ДЭГ), в Иркутской области — 14,2%, в Республике Хакасия — 13,87%.

Голосование завершится в 20:00 по местному времени 20 сентября.

Валерий Лавский