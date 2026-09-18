Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, выставка «Город мечты» и выступление Pupo

Когда пройдет концерт артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум, что ждет гостей выставки «Город мечты: история и современность соцгородов Новосибирска», которая посвящена наследию трех индустриальных районов города, и где пройдет выступление итальянского певца Pupo.

19 сентября (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ананьев Николай / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Ананьев Николай / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Театральный плакат», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России. В экспозиции — более 120 постеров. Выставка состоит из шести разделов: «Рождение звезды», «Авангард и революция», «Социалистический реализм и послевоенная эпоха», «Николай Павлович Акимов», «Золотой век» и «Цифровая эпоха». Начало в 12:00.

20 сентября (воскресенье)

В киноконцертном комплексе имени Маяковского выступит популярный итальянский певец и композитор Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци). Широкую известность он получил еще в конце 1970-х годов, исполнив песни Ciao (1978) и Gelato al cioccolato (1979). Популярность в СССР и России Энцо Гинацци пришла после выступлений на советском ТВ в 1980-е, тогда же его альбомы выпускала фирма «Мелодия». Начало в 19:00.

21 сентября (понедельник)

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В Доме ученых СО РАН состоится концерт классической музыки. На сцене выступит Filarmonica—квартет. Музыканты исполнят сочинения венских классиков — Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта, а также одного из самых влиятельных авторов киномузыки — Бернарда Херрмана. Начало в 19:00.

22 сентября (вторник)

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Осень, музыка, любовь». На сцене выступят Русский академический оркестр и солисты оперного театра — Гульназ Шигапова (сопрано) и Данил Шевчук (тенор). Прозвучат популярные арии из итальянской и русской оперной классики, романсы и песни советской эстрады. Начало в 19:00.

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В «Белой галерее» состоится открытый диалог, посвященный документальному кино. Эксперты соберутся, чтобы обсудить актуальные тенденции и проблемы этнографического кино, вопросы визуальной антропологии и перспективы развития регионального кинопроизводства. В дискуссии примут участие историк Денис Ананьев, режиссер и продюсер Павел Печенкин, кинопродюсер Сардана Саввина, режиссер Мила Кудряшова. Начало в 12:00.

23 сентября (среда)

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В ледовом дворце «Сибирь» выступят Леонид Агутин и Анжелика Варум. Джазовые импровизации известных песен, какими их можно услышать только на концертах, а также композиции с еще не выпущенных альбомов артистов. Начало в 19:00.

24 сентября (четверг)

В Доме ученых СО РАН покажут рок-оперу «Орфей и Эвридика». Это история жертвенной любви, сила которой способна противостоять даже смерти. Музыкальная версия создана в разных стилистических направлениях современного рока. Аранжировщик Роман Никитин и музыкальный руководитель Александра Серпенева придали произведению новое звучание. Начало в 19:00.

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В ЦК19 откроется выставка «Город мечты: история и современность соцгородов Новосибирска». Это междисциплинарный исследовательский проект. Экспозиция посвящена наследию трех соцгородов Новосибирска: «Сибкомбайна», «Авиазавода» и «Кузбассугля». Летом 2026 года авторы получили доступ к закрытым архивам, лекциям и экскурсиям, чтобы переосмыслить идеи и архитектуру эпохи индустриализации в формате арт-объектов. Начало в 12:00.

25 сентября (пятница)

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В Доме джаза состоится концерт «Айра и Джордж Гершвины. Христофор Колумб». Вниманию зрителей будут представлены самые известные произведения Джорджа Гершвина, которые стали яркими шедеврами в джазовом мире. Вместе с музыкантами на сцене выступит сибирская джазовая певица Наталья Соболева. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова

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Александра Стрелкова