Свердловчанка, замеченная на АЗС с пистолетом, избежала наказания
Жительница Свердловской области, которая в начале сентября на заправке в Среднеуральске пригрозила водителю пневматическим пистолетом, избежала наказания. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Фото: Предоставлено Валерием Горелых
«Работа с гражданкой ограничилась профилактическим мероприятием о недопустимости такого поведения в общественных местах»,— рассказал полковник Горелых.
Также он добавил, что составленный на женщину протокол не стали передавать в суд.
Напомним, инцидент произошел в начале сентября на заправке в Среднеуральске. 45-летняя Наталья, находившаяся за рулем «Нивы», посчитала, что другой водитель ее подрезал в очереди за топливом. После словесной перепалки она достала пневматический пистолет и пригрозила мужчине прострелить колеса. После инцидента женщина стала популярна в интернете: пользователи называли ее «уральской Сарой Коннор».