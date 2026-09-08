В Воронежской области 9 сентября стартует предварительное голосование на выборах депутатов Государственной думы. В регионе, который этим летом пережил мощный ракетный удар, эта процедура пройдет впервые, хотя в соседних приграничных областях из-за украинских атак она проводится уже третий раз. Основной этап пройдет с 18 по 20 сентября, но в Воронеже избиратели смогут голосовать в течение 12 дней. Политолог Владимир Слатинов рассказал «Ъ-Черноземье», какие задачи решает беспрецедентно длинное голосование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Решение о проведении в Воронежской области досрочного голосования является, если так можно выразиться, экзотическим. С одной стороны, оно решает очевидную и абсолютно понятную необходимость обеспечения безопасности. В соседних, приграничных Белгородской и Курской областях, где есть значительное число отселенных жителей и регулярные обстрелы и угрозы атак, многодневное и досрочное голосование стало сложившимся порядком вещей.

Но столь продолжительное, а для Воронежа и вовсе беспрецедентно длинное голосование решает также политическую задачу, а именно — мобилизацию лояльного электората в областном центре. На это указывают и другие события: переформатирование местного отделения «Единой России» и усиление внутриполитического блока в мэрии.

Очевидно, регион должен показать высокие результаты. Ресурс районов для этого есть, но для максимального прохождения в Госдуму «воронежско-тамбовской» группы кандидатов нужен городской избиратель, причем в большом количестве. А Воронеж, как мы знаем, не особо раскачивающийся город. На местных экспертных площадках не раз жаловались на традиционно низкую, «проклятую» явку в Воронеже — на уровне двадцати с небольшим процентов.

И именно с этой точки зрения по сути «много-много-дневное» голосование раскрывает свой потенциал, решая задачу тотальной мобилизации электората. Побочным эффектом от столь растянутого во времени голосования станет снижение возможности контроля со стороны оппозиционных партий.

Подготовил Сергей Толмачев