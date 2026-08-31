В Воронежской области в целях безопасности пройдет досрочное голосование

В нескольких муниципалитетах Воронежской области пройдет досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале объяснил, что такое решение принято для обеспечения максимальной безопасности избирателей.

Основной этап голосования на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. По решению воронежского избиркома в областном центре также можно будет голосовать с 9 по 17 сентября. Еще в четырех муниципалитетах жители смогут принять участие в выборах с 13 по 17 сентября. На избирательных участках будет организована работа металлодетекторов, а также приготовлены резервные источники электроснабжения.

В конце июля господин Гусев анонсировал досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы, назвав их «непростыми» с точки зрения условия их проведения. Ранее такая мера в регионе не принималась.

30 августа в некоторых регионах России уже стартовало досрочное голосование. Оно продлится по 17 сентября. В голосовании принимают участие военнослужащие и жители труднодоступных или отдаленных местностей.

Сергей Толмачев, Воронеж