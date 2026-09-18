Смог накроет Свердловскую область на выходных

Свердловскую область к вечеру 18 сентября накроет смог. Об этом предупредили в Уральском гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«С 20 часов 18 сентября до 20 часов 20 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— говорится в сообщении.

В этот период выбросы от промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Екатеринбурге на выходных поднимется до +20°.

Полина Бабинцева