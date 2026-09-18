Тепло до +20° ожидается в Екатеринбурге на выходных

В Свердловской области началось «бабье лето» — период сравнительно сухой и теплой погоды с сочетанием по-осеннему холодных ночей и теплых дней, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Это связано с отступлением циклона на восток в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге днем пятницы установится температура +16°..+18°, ожидаются переменная облачность без существенных осадков, ветер западный, северо-западный, 2-7 м/с, днем порывы до 11 м/с. В субботу ночью +6°, днем +20°, в воскресенье — ночью +8°, днем +20°.

На следующей неделе, в период с 21 по 25 сентября, дождей также не ожидается, а дневная температура достигнет +24°.

Ирина Пичурина