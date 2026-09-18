Правительство Швейцарии выразило обеспокоенность из-за активов Nestle
Правительство Швейцарии выразило обеспокоенность решением российских властей передать российские активы Nestle под временное управление. Об этом сообщает Reuters.
Штаб-квартира Nestle в Веве (Швейцария)
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Дочерние структуры Nestle, «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», а также российская «дочка» Auchan («Ашан») перешли под временное управление «Л.Е.В. Менеджмента» указом президента РФ Владимира Путина от 17 сентября.
Секретариат по экономическим вопросам Швейцарии совместно с МИДом на протяжении нескольких недель взаимодействует с Nestle по этому вопросу. Поддержка компании оказывается в том числе по дипломатическим каналам. Швейцарская сторона намерена добиться возможности для Nestle изложить российским властям свою позицию и отменить решение о введении внешнего управления российским бизнесом компании.
Временное управление не означает конфискацию или смену собственника: формально такой режим обратим. Его непосредственная задача — сохранить активы, тогда как дальнейшая судьба бизнеса, включая возможную продажу или сохранение под государственным управлением, остается нерешенной.
При принятии решения российские власти учитывали принадлежность Nestle к компании из страны, которую относят к недружественным и вовлеченным в боевые действия против России. Накануне, в августе 2026 года, предложение о введении управления российскими структурами Nestle связывали также с отсутствием планов по расширению мощностей и прекращением экспорта произведенных в России товаров.
Для Nestle спор касается не только статуса собственника, но и возможности сохранить права и непрерывность работы бизнеса. Отмена подобного режима уже применялась в марте 2024 года в отношении российских активов Danone: юристы связывали ее с согласованием продажи подходящему покупателю и стремлением избежать международного инвестиционного арбитража, что объясняет, почему дипломатические требования об отмене решения сопровождаются защитой прав компании.