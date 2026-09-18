Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал в онлайн-формате на выборах в Госдуму. Кадры опубликовала пресс-служба правительства РФ.

«Участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России, о ее успешном развитии, о благополучии детей и близких»,— заявил господин Мишустин.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы, а также составы законодательных собраний в 39 регионах. Также в стране проходят выборы губернаторов и региональных парламентов в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской, Ульяновской и Пензенской областях. По данным на 15:39 мск, общая явка по стране превысила 20%. Более 4 млн россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате.