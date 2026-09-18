Кадыров проголосовал на выборах в своем родовом селе в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в родовом селе Ахмат-Юрте. На избирательный участок он пришел с матерью и супругой — Аймани и Медни Кадыровыми. Чеченский лидер подчеркнул, что ожидает высокой явки в республике.

«Выборы проходят в праздничной атмосфере, все голосуют, и я в том числе проголосовал. У нас идет прогресс в республике, восстанавливаются все направления. Это все делается командой первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова, и мы с удовольствием продолжаем и будем делать все возможное», — сказал Рамзан Кадыров (цитата по РИА Новости).

В России с 18 по 20 сентября включительно проходят выборы депутатов Госдумы. В Чечне и семи других субъектах также идет голосование за кандидатов на пост главы. На высшую должность в Чечне, помимо Рамзана Кадырова, выдвинулись председатель Общественной палаты республики Исмаил Денильханов и депутат парламента республики Халид Накаев. Господин Кадыров руководит республикой с 2007 года и был переизбран в 2021 году, набрав 99,7% голосов.