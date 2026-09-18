Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Об этом он сообщил в «Максе».

Сергей Собянин отметил, что в голосовании уже приняли участие более 1,8 млн москвичей. «Абсолютное большинство (проголосовали.— “Ъ”) — в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве. И я тоже сегодня отдал свой голос с помощью платформы mos.ru»,— написал мэр столицы.

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. По данным на 15:39 мск, общая явка по стране превысила 20%. Более 4 млн россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате. Дистанционно проголосовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.