Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Об этом он сообщил в «Максе».
Сергей Собянин отметил, что в голосовании уже приняли участие более 1,8 млн москвичей. «Абсолютное большинство (проголосовали.— “Ъ”) — в удобном и надежном электронном виде, как это обычно и происходит в Москве. И я тоже сегодня отдал свой голос с помощью платформы mos.ru»,— написал мэр столицы.
Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. По данным на 15:39 мск, общая явка по стране превысила 20%. Более 4 млн россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате. Дистанционно проголосовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.
На федеральных выборах в Государственную думу дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые применялось в 2021 году. В отличие от голосования на участках, онлайн-процесс не предполагает разбития по избирательным участкам, и попытка ввести такую схему могла бы усложнить и удлинить подсчет голосов.
В Москве к концу 2024 года электронный реестр избирателей позволял не подавать предварительное заявление для участия в ДЭГ: проголосовавшие жители столицы автоматически отмечались в системе, что исключало возможность двойного голосования. В других регионах для дистанционного голосования предварительная подача заявлений через «Госуслуги» или избирком оставалась обязательной.
Протокол электронного голосования должен обеспечивать не только безопасную передачу данных между компонентами системы, но и ряд дополнительных требований безопасности, предъявляемых к системам голосования.