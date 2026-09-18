В Москве на выборах в Госдуму проголосовали 1,8 млн человек
Более 1,8 млн избирателей в Москве проголосовали на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 15:00 мск. Из них 1,7 млн человек сделали это дистанционно, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
«Никаких проблем мы не наблюдаем. Голосование идет, техника работает. Поэтому все в порядке»,— сказал Дмитрий Реут журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, никаких правонарушений не было выявлено.
В России 18–20 сентября выбирают депутатов Госдумы IX созыва, губернаторов и региональные парламенты. По данным ЦИК на 15:25 мск, явка составила 15,99%.
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Как голосует Россия
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) организовано через предварительное разделение электронных и бумажных списков избирателей. В порядке, применявшемся на выборах 2021 года, избирателя после подачи заявки исключали из бумажного списка. При этом, если он не мог проголосовать с личного устройства, он сохранял право сделать это с компьютера на своем участке.
Технологически голос не связан с именем избирателя в открытом виде. В московской системе, описанной в 2023 году, данные поступали обезличенными и зашифрованными. В федеральной системе, описанной в 2020 году, результаты суммировались в зашифрованном виде на протяжении всего голосования, а расшифровка проводилась только после его окончания. Возможности наблюдателей за ДЭГ ограничены: они могут отслеживать статистику по числу зарегистрировавшихся, получивших бюллетени и проголосовавших, но не видят самого процесса выбора. В Москве для такого контроля использовался специальный портал со статистикой.