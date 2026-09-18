В Москве на выборах в Госдуму проголосовали 1,8 млн человек

Более 1,8 млн избирателей в Москве проголосовали на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 15:00 мск. Из них 1,7 млн человек сделали это дистанционно, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Никаких проблем мы не наблюдаем. Голосование идет, техника работает. Поэтому все в порядке»,— сказал Дмитрий Реут журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, никаких правонарушений не было выявлено.

В России 18–20 сентября выбирают депутатов Госдумы IX созыва, губернаторов и региональные парламенты. По данным ЦИК на 15:25 мск, явка составила 15,99%.