На 15:00 явка на выборах в Тюменской области превысила 20%

Явка на выборах в Тюменской области к 15:00 по местному времени составила 21,26% от числа избирателей, говорится на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Свой выбор сделали 253,6 тыс. избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В регионе выбирают Госдуму и Тюменскую областную думу, в состав которой входит 48 депутатов. Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00. В Тюменской области создано 1060 участков для голосования, количество избирателей в регионе составляет 1 191 395 человек.

Павел Миняев