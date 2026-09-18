Около полумиллиона уральцев проголосовали на выборах в Свердловской области

В Свердловской области за кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва проголосовали 451 160 человек (13,73% от общего числа избирателей) за первые семь часов работы избирательных участков, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 15:00. В коллегиальном органе «Ъ-Урал» не смогли пояснить, учтена ли в них информация об уральцах, которые решили поддержать претендентов в онлайн формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области сообщили, что через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) участие в выборах уже приняли 212 349 уральцев. «Это 63% от всех зарегистрированных свердловчан, всего подали заявления 333 686 жителей»,— пояснили в организации. В ЦОН подчеркнули, что Свердловская область «традиционно удерживает второе место в России по общему числу онлайн-избирателей, уступая лишь Московской области».

Голосование на выборах депутатов Госдумы, заксобрания Свердловской области и 35 муниципальных дум началось в 8:00 по местному времени. Для желающих поддержать политиков очно избирком открыл 2 233 постоянных и 30 временных избирательных участков. Голосование проходит в три дня — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

Всего места в Госдуме рассчитывают взять 139 кандидатов от Свердловской области, 50 мандатов в заксобрании — 514 претендентов, 542 места в 35 муниципальных думах — 1 458 политиков. Получить бюллетени на выборах могут более чем 3,2 млн жителей Среднего Урала, за ходом голосования следят 8,1 тыс. наблюдателей.

Василий Алексеев