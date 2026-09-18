КБ «Стрелка» возглавит Александр Чеботарев
В ближайшее время в консалтинговой компании КБ «Стрелка» (группа ВЭБ.РФ) сменится гендиректор. Об этом сообщает издание «Эксперт» со ссылкой на два источника. В корпорации ВЭБ.РФ изданию подтвердили информацию.
Александр Чеботарев
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Компанию возглавит главный управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Чеботарев. Он также руководит компанией ООО «ПроШкола» — дочерней структурой ВЭБ. Организация занимается строительством новых современных школ в рамках концессионного механизма. Действующая глава КБ «Стрелка» Кристина Ишханова останется в компании. Ее должность объявят позже.
Ранее Александр Чеботарев занимал различные должности в аппарате правительства России. В совет директоров КБ «Стрелка» он входил еще в 2021–2022 годах — до консолидации управления ВЭБ.РФ. В нынешний состав он входит с 2025 года.
КБ «Стрелка» оказалось в прямом контуре управления группы после того, как Национальный центр ГЧП, структура ВЭБ.РФ, стал его единственным собственником. Поэтому смена руководителя означает не только кадровое решение, но и управление компанией в соответствии со стратегическими приоритетами ВЭБ.РФ в развитии экономики городов, повышении качества жизни и развитии рынка и инструментария государственно-частного партнерства.
Практическая роль КБ «Стрелка» связана с проектами, которые соединяют консалтинг и государственную городскую политику. Компания была одним из основных подрядчиков нацпроекта «Жилье и городская среда», участвовала в разработке стандарта комплексного развития территорий и всероссийского Индекса качества городской среды.