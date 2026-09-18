Глава Минсельхоза Лут: перебоев с нефтепродуктами для аграриев нет

Российские аграрии не испытывают особых перебоев с обеспечением горюче-смазочными материалами, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, ведомство решает сложности с поставкой нефтепродуктов, и ситуация «находится на постоянном контроле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр сельского хозяйства Оксана Лут

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Министр сельского хозяйства Оксана Лут

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Госпожа Лут добавила, что в России уже собрали 120 млн т зерновых, из них — 90 млн т пшеницы, по которой «осталось 8% уборки». Южные регионы уже начали уборку кукурузы, «которая даст еще объем по зерновым». Также аграрии засеяли 6 млн га зерновых культур.

Дефицит топлива в России возник в начале мая. Одной из причин Александр Новак называл удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Проблемы с топливом и погодные факторы повлияли на темпы сельхозработ: к началу июля аграрии обмолотили 1,3-1,5 млн га, втрое меньше показателей 2025 года, писал Forbes. Министр сельского хозяйства 4 сентября говорила, что ситуацию с топливом для аграриев удалось стабилизировать.