Глава Минсельхоза Лут: перебоев с нефтепродуктами для аграриев нет
Российские аграрии не испытывают особых перебоев с обеспечением горюче-смазочными материалами, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, ведомство решает сложности с поставкой нефтепродуктов, и ситуация «находится на постоянном контроле».
Министр сельского хозяйства Оксана Лут
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Госпожа Лут добавила, что в России уже собрали 120 млн т зерновых, из них — 90 млн т пшеницы, по которой «осталось 8% уборки». Южные регионы уже начали уборку кукурузы, «которая даст еще объем по зерновым». Также аграрии засеяли 6 млн га зерновых культур.
Дефицит топлива в России возник в начале мая. Одной из причин Александр Новак называл удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Проблемы с топливом и погодные факторы повлияли на темпы сельхозработ: к началу июля аграрии обмолотили 1,3-1,5 млн га, втрое меньше показателей 2025 года, писал Forbes. Министр сельского хозяйства 4 сентября говорила, что ситуацию с топливом для аграриев удалось стабилизировать.
Стабилизация поставок для аграриев обеспечивалась не только за счет имеющихся запасов. В июле 2026 года в Ростовской области для решения проблемы дефицита с Минэнерго согласовали механизм поставок: отгрузки по региональной квоте в 60 тыс. тонн уже начались.
При этом запас топлива не снимал риск перебоев надолго: по оценке сельхозбизнеса, заранее отложенных объемов хватало менее чем на полмесяца. Дополнительным ограничением оставалось качество топлива: дизтопливо с высоким содержанием серы рассматривалось прежде всего для старой техники, тогда как современные иностранные тракторы и комбайны более требовательны к горючему.