Суд отказал Альфа-банку во взыскании с «Норникеля» более $77 млн

Арбитражный суд Москвы отказал Альфа-банку в удовлетворении иска к ГМК «Норильский никель» на сумму $77,26 млн. Информация об этом опубликована 18 сентября в картотеке арбитражных дел.

Иск рассматривался повторно. Как следует из материалов дела, в апреле и августе прошлого года первая и апелляционная инстанции полностью удовлетворили требования банка. Однако в декабре 2025 года кассация отменила эти решения и направила спор на новое рассмотрение.

Конфликт связан с синдицированным кредитом, который группа иностранных банков предоставила «Норникелю» в 2017 году. В 2020–2021 годах Альфа-банк заключил соглашения о фондируемом участии в данном кредите с лондонскими филиалами Deutsche Bank ($35,7 млн) и Societe Generale ($44,6 млн).

В марте 2022 года иностранные банки прекратили перечислять Альфа-банку выплаты от «Норникеля». После этого Альфа-банк потребовал от металлургической компании осуществлять платежи напрямую ему. Получив отказ, кредитная организация обратилась в суд с требованием взыскать задолженность и проценты.

Лолита Белова