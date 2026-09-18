США раскритиковали Чехию за низкие расходы на оборону

Чехия должна тратить больше средств на оборону, поскольку Белый дом ждет вовлечения союзников в этом вопросе, заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер. Чехия до сих пор не достигла целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП, который был установлен еще в 2014 году.

«К сожалению, Чешская Республика находится в самом низу рейтинга Североатлантического союза по расходам на оборону»,— сказал Мэтью Уитакер на Пражском оборонном саммите. По его словам, США по-прежнему привержены НАТО и защите партнеров, но ожидают, что «союзники активизируются».

В июне 2025 года страны НАТО на саммите в Гааге договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Тем временем чешское правительство Андрея Бабиша, который занял пост премьера в конце прошлого года, в бюджете на 2026 год сократило расходы на оборону до 1,7%. Власти объясняли это решение тем, что страна нуждалась в срочном улучшении системы здравоохранения и должна была покрыть прошлогодний дефицит бюджета. В 2027 году Чехия планирует повысить оборонные расходы до 2%.

Лусине Баласян