Оксфорд и Кембридж второй год подряд не попали в топ-3 британских университетов

Кембридж и Оксфорд второй год подряд не попали в тройку лучших университетов Великобритании в рейтинге The Times и Sunday Times Good University Guide. Кембридж оказался в списке четвертым, Оксфорд — пятым.

В нынешнем рейтинге первую строчку занял Сент-Эндрюсский университет, сместив прошлогоднего лидера — Лондонскую школу экономики. Рейтинг впервые возглавил вуз из Шотландии.

Звание университета года в нынешнем рейтинге получил Имперский колледж Лондона. Он также назван лучшим вузом с точки зрения дальнейшего трудоустройства выпускников. Эксперты связывают его успех с применением инновационных подходов к образованию.

Екатерина Наумова