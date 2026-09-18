Два человека погибли в аварии с участием водителя без прав

Водитель автомобиля ВАЗ врезался в КамАЗ на трассе в Кемеровской области. В результате аварии водитель и пассажир легковой машины погибли. Еще два пассажира пострадали, сообщает ГУ МВД региона.

По данным полиции, ДТП произошло в Ленинске-Кузнецком. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. После этого автомобиль врезался в двигавшийся в попутном направлении самосвал.

Правоохранители установили, что виновник аварии не имеет прав на управление транспортными средствами. Кроме того, с начала 2026 года мужчина 15 раз привлекался к административной ответственности за вождение без прав, управление в состоянии опьянения и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Александра Стрелкова