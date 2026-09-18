Захарова уточнила требования России к Японии по американским комплексам Typhon

Представитель МИД России Мария Захарова разъяснила суть требований Москвы к Токио, изложенных в ноте протеста от 3 сентября. По словам дипломата, Россия призвала Японию вывести американские комплексы наземного базирования Typhon со своей территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию»,— указано в комментарии госпожи Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Дипломат напомнила, что замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто 16 сентября призвал серьезно отнестись к содержанию направленной ноты. Аналогичный протест в МИД Японии передал Китай, рассказала Мария Захарова. Пекин, уточнила она, выражает ту же «озабоченность в свете проводимого Токио курса на ремилитаризацию», в том числе из-за размещения комплексов Typhon на острове Кюсю.

Typhon — мобильная наземная пусковая установка. Предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk c дальностью полета более 2 тыс. км и многоцелевых ракет SM-6 (300-400 км). Их разместили в Японии во время совместных с США и Австралией учений Orient Shield. Маневры проходят с 8 по 24 сентября в разных районах Японии, в том числе на острове Хоккайдо вблизи российских территорий.