Иск о взыскании 721 млн рублей с нефтекомпании «Дулисьма» передан в суд Москвы

Арбитражный суд Иркутской области передал в Москву иск регионального управления Росприроднадзора к АО «Нефтяная компания Дулисьма» о взыскании 721 млн руб. долга по экологическим платежам за 2024 год.

Определение о передаче дела по подсудности опубликовано в картотеке 17 сентября. Инициатором смены суда выступил сам ответчик.

Нефтекомпания «Дулисьма» владеет лицензией на разработку крупного нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области с запасами около 42 млн тонн нефти. Бенефициаром бизнеса является Алексей Хотин — бывший владелец банка «Югра», который в 2024 году был приговорен к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 млрд руб. Как установил суд, в период с 2014 по 2017 год Хотин и его соучастники выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. Свою вину фигуранты дела не признали.

Сейчас Алексей Хотин проходит фигурантом по второму делу о мошенничестве и создании преступного сообщества для хищения нефти на 60 млрд руб., ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Семья Хотиных выкупила 100% «Дулисьмы» у Сбербанка за 3 млрд руб. в конце 2012 года. Компания зарегистрирована в Москве, ее выручка, по данным сервиса Rusprofile, в 2025 году составила 17,9 млрд руб., убыток — 35,2 млн руб.

Лолита Белова