ФНС подала заявление о банкротстве производителя мороженого «Русский холод»
Межрайонная инспекция ФНС по Омской области потребовала признать банкротом АО «Русский холод» — одного из крупнейших производителей мороженого в стране. Заявление поступило в арбитражный суд Алтайского края 15 сентября, следует из материалов «Федресурса».
С начала июня аналогичные иски подали и крупнейшие кредиторы холдинга. Среди них «Сбер», Т-Банк, Ozon-банк и банк «Россия. Кроме того, банкротом хотят признать еще два актива группы — АО «Торговый дом «Русский холод» и ООО «Алтайхолод». Иски по этим компаниям арбитражный суд Алтайского края рассматривает с июля.
По данным СПАРК, в 2025 году общий долг основной компании и ее трех производственных активов превысил 12,5 млрд руб. О проблемах стало известно в мае 2026 года, когда компания прекратила поставки продукции партнерам. Вскоре акционеры холдинга приняли решение о его ликвидации.
«Русский холод» выпускал более 140 видов продукции под марками «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка» и другими. В группу входят две фабрики в Московской области и Алтайском крае, а также складские и морозильные терминалы. В 2025 году группа выпустила около 15 тыс. тонн мороженого и заняла 10-е место по объему в стране.
На фоне требований нескольких кредиторов дело о банкротстве АО «Русский холод» становится менее зависимым от возможности погасить долг перед отдельным заявителем. Кредиторы могут координировать свои действия, что затрудняет остановку процесса частичным погашением задолженности. Это повышает значение того, как будет сформирован общий объем требований.
Принятое акционерами решение о добровольной ликвидации, на которую отведено 18 месяцев, позволяет зафиксировать реальный состав и объем кредиторской задолженности. Такой механизм может помочь потенциальному инвестору приобрести бизнес, очищенный от риска непредъявленных требований.