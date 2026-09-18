ФНС подала заявление о банкротстве производителя мороженого «Русский холод»

Межрайонная инспекция ФНС по Омской области потребовала признать банкротом АО «Русский холод» — одного из крупнейших производителей мороженого в стране. Заявление поступило в арбитражный суд Алтайского края 15 сентября, следует из материалов «Федресурса».

С начала июня аналогичные иски подали и крупнейшие кредиторы холдинга. Среди них «Сбер», Т-Банк, Ozon-банк и банк «Россия. Кроме того, банкротом хотят признать еще два актива группы — АО «Торговый дом «Русский холод» и ООО «Алтайхолод». Иски по этим компаниям арбитражный суд Алтайского края рассматривает с июля.

По данным СПАРК, в 2025 году общий долг основной компании и ее трех производственных активов превысил 12,5 млрд руб. О проблемах стало известно в мае 2026 года, когда компания прекратила поставки продукции партнерам. Вскоре акционеры холдинга приняли решение о его ликвидации.

«Русский холод» выпускал более 140 видов продукции под марками «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка» и другими. В группу входят две фабрики в Московской области и Алтайском крае, а также складские и морозильные терминалы. В 2025 году группа выпустила около 15 тыс. тонн мороженого и заняла 10-е место по объему в стране.