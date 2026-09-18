Новосибирская область получила еще 320 млн рублей на строительство кампуса НГУ

Из федерального бюджета Новосибирской области направят более 320 млн руб. на строительство нового кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ). Из этой суммы 138,6 млн руб. будут выделены в этом году, еще 182,7 млн руб. — в 2027-м, сообщает пресс-служба облправительства.

В настоящее время ведется строительство второй очереди кампуса вуза. На этапе завершения находится строительство научно-исследовательского центра, ввод которого в эксплуатацию запланирован на ноябрь этого года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае 2024 года мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса зданий, включая новый учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр для учащихся, а также два блока общежитий для студентов и аспирантов НГУ. Площадь помещений первой очереди составила 38 тыс. кв. м. Общая площадь кампуса НГУ составит более 78 тыс. кв. м.

Второй этап предполагает создание научно-исследовательского центра университета, третий — учебно-научного центра Института медицины и психологии имени В. Л. Зельмана. Общая стоимость проекта ранее оценивалась более чем в 11 млрд руб.

Александра Стрелкова