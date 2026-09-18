В Кировской области кандидата КПРФ забыли внести в бюллетень

В первый день голосования, 18 сентября, в Кирове в бюллетене по 25-му округу (Ленинский район города) на выборах в законодательное собрание региона не оказалось фамилии кандидата от КПРФ Эдуарда Пластинина. Нарушение обнаружил руководитель партии в регионе Сергей Мамаев.

На оперативном брифинге председатель облизбиркома Галина Буркова заявила, что была выявлена техническая ошибка в бюллетене. Совместно с представителями всех партий было принято решение признать выборы по одномандатному округу №25 в восьмой созыв ЗСКО недействительными и провести повторную процедуру в сентябре 2027 года, когда будут проходить выборы губернатора и Кировской гордумы.

Сергей Мамаев отметил, что кандидата никто не снимал с выборов — до последнего дня он вел работу в округе. В партии заявили, что его «просто забыли напечатать в бюллетене». Он также считает случившееся провалом команды губернатора Александра Соколова, которая контролирует выборы. «Ни разу за всю историю выборов не было, чтобы кандидата просто пропустили. Со стороны губернатора всегда идет контроль за избирательным процессом, все выверяется, а тут целого кандидата пропустили. Это показатель уровня качества управления регионом и выборами»,— заявил “Ъ” политик.

Ирина Александрова, Киров