В Курской области от удара дрона погиб один человек и трое получили ранения
Вооруженные силы Украины при помощи дрона атаковали приграничное село Белица в Беловском районе Курской области. Погиб один местный житель, трое получили ранения.
Губернатор Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, пострадавших с осколочными ранениями госпитализируют в областную больницу.
Всего за прошедшие сутки над Курской областью было уничтожено 196 украинских беспилотников. Регион также 90 раз атаковали с применением артиллерии, пострадали два человека. В Беловском районе из-за повреждения энергообъекта восемь населенных пунктов остались без света.
В Бели?це и Беловском районе атаки дронов на гражданский транспорт уже приводили к тяжелым последствиям. 16 декабря 2024 года при ударе по мотороллеру между поселком Коммунар и Бели?цей погиб мирный житель. 19 апреля 2025 года в селе Илек Беловского района мирная жительница получила смертельные ранения при ударе FPV-дрона по автомобилю. А 9 июня 2025 года в Бели?це при атаке автомобиля мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног.
Опасность для жителей Беловского района связана не только с отдельными ударами, но и с ограничениями на передвижение. В марте 2025 года местные власти предупреждали, что дроны атакуют деревню Гирьи, и просили жителей не возвращаться в серую зону.