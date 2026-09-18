В Курской области от удара дрона погиб один человек и трое получили ранения

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Бели?це и Беловском районе атаки дронов на гражданский транспорт уже приводили к тяжелым последствиям. 16 декабря 2024 года при ударе по мотороллеру между поселком Коммунар и Бели?цей погиб мирный житель. 19 апреля 2025 года в селе Илек Беловского района мирная жительница получила смертельные ранения при ударе FPV-дрона по автомобилю. А 9 июня 2025 года в Бели?це при атаке автомобиля мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног.

Опасность для жителей Беловского района связана не только с отдельными ударами, но и с ограничениями на передвижение. В марте 2025 года местные власти предупреждали, что дроны атакуют деревню Гирьи, и просили жителей не возвращаться в серую зону.