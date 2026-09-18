Борьба за выезд

Арбитражный суд Новосибирской области приступил к рассмотрению иска владельца транспортно-логистического терминала «Северный» — компании ООО «АС групп». Предприятие требует признать за собой право собственности на земельный участок, через который осуществляются въезд и выезд с площадки. Это судебное разбирательство стало ответом на действия региональных властей. Ранее чиновники местной администрации сначала разрешили компании построить этот объект, а после завершения работ попытались признать его самостроем через встречный иск и отказались передавать землю в собственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подтвердив в суде законность постройки здания на территории терминала «Северный», «АС групп» намерена добиться признания права собственности на земельный участок под ним

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Подтвердив в суде законность постройки здания на территории терминала «Северный», «АС групп» намерена добиться признания права собственности на земельный участок под ним

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Новосибирской области отказал региональному департаменту имущества и земельных отношений в признании самовольной постройкой здания площадью 2,5 тыс. кв. м на территории терминала «Северный» в поселке Садовый Станционного сельсовета. Об этом стало известно из резолютивной части решения суда от 14 сентября.

Спорный объект представляет собой площадку для въезда, выезда и разворота большегрузных фур с прицепом. Сооружение принадлежит ООО «АС групп». Согласно данным публичной кадастровой карты, здание терминала было построено в 2022 году. Земельный участок под него был взят компанией в аренду еще в декабре 2020 года.

Собственником транспортно-логистического терминала «Северный» выступает новосибирское ООО «АС групп», зарегистрированное в 2017 году. Согласно данным Rusprofile, выручка компании по итогам 2025 года составила 16,7 млн руб., чистый убыток — 2,6 млн руб. Владельцами бизнеса являются Алексей и Сергей Трофимовы с долями 51% и 49% соответственно. Несмотря на специализацию юрлица на ремонте автотранспорта, официальный сайт декларирует полный спектр логистических услуг: от фрахтования морских судов до выгрузки в порту и доставки получателю. Сам терминал располагает площадками для хранения груженых и порожних 20- и 40-футовых контейнеров.

Как рассказал «Ъ» владелец компании Алексей Трофимов, судебный спор перешел в активную фазу после того, как «АС групп» попыталась легализовать земельный участок под этой площадкой, но получила отказ. В ответ на иск компании о признании права собственности власти выдвинули встречное требование — снести или признать незаконным само здание (площадку).

Текущее решение в компании называют промежуточной победой: попытка властей заблокировать ввод объекта через статус «самостроя» провалилась. Однако, по словам Алексея Трофимова, предприятие не намерено останавливаться. Получив подтверждение законности самой постройки, «АС групп» продолжит судебное разбирательство до момента окончательного признания права собственности на землю.

Как рассказали «Ъ» в департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области, компании было отказано в выкупе земли без торгов по причине того, что площадь испрашиваемого участка многократно превышает площадь возведенного на нем сооружения.

«С учетом сложившейся судебной практики и правовой позиции Верховного Суда РФ это является недопустимым»,— подчеркнули в ведомстве.

Согласно материалам дела, разрешение на строительство спорного объекта было выдано ООО «АС групп» еще в марте 2020 года. По завершении работ компания обратилась за разрешением на ввод в эксплуатацию в администрацию Новосибирского района, предоставив полный пакет документов: справки о соответствии объекта техническим регламентам и проектной документации, акты освидетельствования работ и технический план.

Однако местная администрация отказала в легализации постройки. В суде чиновники пояснили, что основанием для отказа стало отсутствие заключения органа государственного строительного надзора. При этом сама инспекция Госстройнадзора заняла противоположную позицию. Надзорное ведомство заявило, что проектная документация терминала не подлежит обязательной экспертизе, а значит, осуществление регионального государственного строительного надзора для данного объекта законом не предусмотрено.

Ранее — в феврале 2021 года — арбитражный суд Новосибирской области, рассматривая иск «АС групп» к администрации Новосибирского района Новосибирской области, признал отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию незаконным и обязал муниципальные власти устранить допущенные нарушения путем повторного рассмотрения поданного заявления.

Сейчас компания фактически сняла с себя один из самых серьезных рисков — угрозу признания объекта самовольным и его возможного сноса, считает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

«Но центральный спор, скорее всего, смещается в другую плоскость: является ли эта площадка самостоятельным объектом недвижимости, который дает собственнику исключительное право на приобретение земельного участка»,— отмечает юрист.

При этом позицию компании госпожа Комбарова называет сильной, поскольку участок ранее предоставлялся именно для строительства соответствующего объекта, а необходимость государственного строительного надзора впоследствии была исключена самим надзорным органом.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева полагает, что исход спора, возможно, зависит не от легальности самого строительства, а от результатов строительно-технической экспертизы. Ключевым фактором станет размер площади запрашиваемого и арендуемого участка — именно это определит, какие права на него получит компания.

Лолита Белова