В регионах стартовало трехдневное голосование на выборах

Трехдневное голосование на выборах стартовало в регионах РФ, включая Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области, в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщают облизбиркомы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Самарской области три дня — 18, 19 и 20 сентября — будут выбирать депутатов Государственной думы РФ IX созыва и депутатов губернской думы VIII созыва. С 8:00 в регионе начали работу 1728 постоянно действующих избирательных участков.

В Оренбургской области проходит голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ, регионального Законодательного собрания, а также местные выборы в ряде муниципальных образований.

В Ульяновской области выбирают депутатов Государственной думы и губернатора.

За голосованием в регионах следят наблюдатели. По уважительной причине проголосовать можно на дому. Участковые избирательные комиссии принимают соответствующие заявления до 14:00 20 сентября.

Также оборудованы участки в местах временного пребывания избирателей. Избирательные участки будут работать с 18 по 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Георгий Портнов