Суд арестовал 84 млн рублей на счетах поставщика медизделий ПИМУ

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал 84 млн руб. на счетах поставщика медицинских изделий ООО «Биологик» по ходатайству прокуратуры Нижегородской области, следует из определения суда. Надзорное ведомство требует признать недействительными 10 договоров, которые Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) заключил с ответчиком с июня 2021 года по ноябрь 2022 года. Общая сумма договоров составила 80,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В определении о принятии обеспечительных мер отмечается, что арест не будет распространяться на средства, выделенные на заработную плату сотрудникам компании и уплату налогов.

Следующее заседание по делу назначено на 22 октября.

Ранее контракты ООО «Биологик» и ПИМУ стали поводом для уголовного разбирательства. Как писал «Ъ-Приволжье», Нижегородский райсуд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего первого проректора ПИМУ Сергея Вожика, начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева и участника ООО «Биологик» Михаила Грошева. Их обвинили в мошенничестве при покупке в 2021-2022 годах медицинских тренажеров за 7,7 млн руб. Экс-сотрудники вуза отрицают факт хищения денег.

Поставщика обвинили в даче взятки бывшему директору института реабилитации ПИМУ Сергею Хрулеву за победу ООО «Биологик» на торгах. Сергей Хрулев признал вину, суд назначил ему 2 млн руб. штрафа и на пять лет запретил занимать должности в сфере закупок.

Егор Емельянов