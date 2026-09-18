На банкротство банка «Воронеж» планируют потратить еще 5 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося банка «Воронеж» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — планирует потратить 5,5 млн руб. на проведение конкурсного производства в отношении должника с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Смета текущих расходов была опубликована АСВ на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Основная часть средств пойдет на административно-хозяйственные расходы (4,8 млн руб.), в том числе на работу с активами банка (3,4 млн руб.) и судебные расходы (812 тыс. руб.). Еще 730 тыс. руб. АСВ рассчитывает потратить на зарплаты и компенсации сотрудникам.

В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Воронежской области аннулировал сделки банка «Воронеж» на 3,6 млрд руб. Суд постановил взыскать всю сумму в конкурсную массу «Воронежа».

Ранее «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что за восемь лет конкурсного производства в отношении лишенного лицензии банка «Воронеж» ни одному из его кредиторов не выплатили ничего из долгов на более 4 млрд руб. В то же время расходы юристов на саму процедуру банкротства и сопутствующие расходы составили 355 млн руб.

В АСВ поясняли «Ъ-Черноземье», что отсутствие выплат кредиторам связано с «низким качеством активов». Речь шла о спорных операциях и сделках по выводу имущества.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года, указав на «схемные» операции с активами, их вывод и признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций. С октября 2018-го продолжается уголовное дело о предполагаемом хищении имущества, злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом, но предварительное следствие до сих пор не завершено.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Кредиторы не догнали "Воронеж "».

Егор Якимов