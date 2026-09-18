Уральский полпред Артем Жога проголосовал на выборах в Госдуму

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога проголосовал на выборах в 354-м окружном военном клиническом госпитале ЦВО Министерства обороны РФ в Екатеринбурге. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

«Проголосовал за депутатов Госдумы вместе с врачами и ребятами, которые проходят здесь лечение после ранений, полученных в зоне специальной военной операции. Эти бойцы — настоящая гордость России. Они защищают Родину и наше мирное небо»,— добавил господин Жога.

Он написал, что традиционно голосует в первый день и призвал всех жителей России прийти на избирательные участки в любой из трех дней.

Голосование на выборах депутатов Госдумы продлится 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00. В Свердловской области одновременно проходят выборы депутатов законодательного собрания и 35 муниципальных дум. Всего за места в Госдуме поборются 139 кандидатов от Свердловской области, за 50 мандатов в заксобрании — 514 претендентов, за 542 места в 35 муниципальных думах — 1 458 политиков. На территории Свердловской области открылись 2 233 постоянных и 30 временных избирательных участков для голосования.

Павел Миняев