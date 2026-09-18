В массовом ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек

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В декабре 2013 года на Кутузовском проспекте в ДТП погиб Гаджи Махачев, бывший вице-премьер Дагестана и депутат Госдумы, что стало одним из наиболее заметных инцидентов на этой магистрали. Его вдова, Анна Каменева, которая была доцентом кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы госаудита МГУ, была убита в Подмосковье в августе 2026 года, а её сын и его друг были задержаны по подозрению в убийстве.

Кутузовский проспект известен как одна из самых аварийных магистралей Москвы. Согласно данным ГИБДД Москвы, опубликованным до ноября 2020 года, Кутузовский проспект входил в число самых аварийных дорог столицы, наряду с МКАД и Киевским шоссе.

Ранее, 20 ноября 2021 года, на Кутузовском проспекте произошло ещё одно серьёзное ДТП с двумя погибшими, когда автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes. Погибшими оказались блогер Саид Губденский и его пассажир Заур Ибрагимов.