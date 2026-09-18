В аэропорту Мюнхена отменили правило 100 мл для жидкостей

В аэропорту Мюнхена отменили правило 100 мл для ручной клади. Теперь пассажирам разрешено провозить жидкости объемом до 2 литров в одной емкости. Снятие ограничений связано с появлением новых КТ-сканеров на всех линиях досмотра, которые позволяют сотрудникам более детально изучить содержимое багажа. На эту технологию власти Баварии выделили около €45 млн.

«Пассажирам следует учитывать, что емкости с жидкостями объемом более двух литров по-прежнему необходимо перевозить в зарегистрированном багаже. Пассажирам с пересадками также следует проверить правила, действующие в аэропортах пересадки, поскольку там могут действовать другие правила в отношении жидкостей в ручной клади» — предупредили в пресс-службе Минтранспорта Баварии.

Предполагается, что новое оборудование ускорит проверку пассажиров — сдать ручную кладь на линиях досмотра смогут до четырех человек одновременно. Как отметили в Минтранспорта Баварии, это особенно важно в преддверии «Октоберфеста», крупнейшего в мире фестиваля пива, на который прибудет множество иностранцев.

Регламент в 100 мл был введен на всей территории ЕС 20 лет назад. В августе 2006 года спецслужбы Великобритании сообщили о предотвращении теракта, целью которого был подрыв нескольких самолетов с использованием жидких взрывчатых веществ.