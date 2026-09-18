На выборах в Госдуму работают более 380 тысяч наблюдателей
Глава ЦИКа Памфилова: на выборах работают более 380 тысяч наблюдателей
Более 380 тыс. наблюдателей работают на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Большую часть направили сами партии. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
209,5 тыс. наблюдателей, по словам госпожи Памфиловой, назначены 11 политическими партиями. Из них свыше 97 тыс. — от «Единой России», более 42 тыс. — от КПРФ, 28 тыс. — от «Новых людей», по 17 тыс. от ЛДПР и «Справедливой России». От кандидатов направлены 46,9 тыс. наблюдателей, добавила глава ЦИКа.
«Для наблюдения за голосованием за рубежом, несмотря на все сложности и провокации, разного рода препятствия, мы смогли организовать это наблюдение»,— рассказала Элла Памфилова на брифинге. На 89 участках в 59 странах мира назначены 175 наблюдателей.
Также в этом году в Россию приехали 1,1 тыс. международных наблюдателей и электоральных экспертов из 133 стран. Они будут наблюдать за выборами более чем в 50 регионах страны, уточнила госпожа Памфилова.
Заявленная численность наблюдателей означает присутствие представителей разных участников выборов на участках. Направлять их могут зарегистрированные партии, кандидаты и общественные палаты. Таким образом, контроль организован через несколько каналов, а не сосредоточен у одной структуры.
Дополнительным инструментом является служебный портал видеонаблюдения. Партия получает доступ к нему по всей стране, кандидат — в своем округе, а избирательные комиссии — в пределах соответствующей территории или участка. При этом глава ЦИК предупредила, что в 2026 году доступ к трансляции с участков может быть ограничен. Существует также организационное ограничение: с 2016 года списки наблюдателей необходимо подавать за три дня до голосования, что не позволяет оперативно менять их или перемещать между участками.