На выборах в Госдуму работают более 380 тысяч наблюдателей

Более 380 тыс. наблюдателей работают на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Большую часть направили сами партии. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

209,5 тыс. наблюдателей, по словам госпожи Памфиловой, назначены 11 политическими партиями. Из них свыше 97 тыс. — от «Единой России», более 42 тыс. — от КПРФ, 28 тыс. — от «Новых людей», по 17 тыс. от ЛДПР и «Справедливой России». От кандидатов направлены 46,9 тыс. наблюдателей, добавила глава ЦИКа.

«Для наблюдения за голосованием за рубежом, несмотря на все сложности и провокации, разного рода препятствия, мы смогли организовать это наблюдение»,— рассказала Элла Памфилова на брифинге. На 89 участках в 59 странах мира назначены 175 наблюдателей.

Также в этом году в Россию приехали 1,1 тыс. международных наблюдателей и электоральных экспертов из 133 стран. Они будут наблюдать за выборами более чем в 50 регионах страны, уточнила госпожа Памфилова.