Во время МФМ из Екатеринбурга отправили свыше 28 тыс. открыток в 191 страну

Из Екатеринбурга во время Международного фестиваля молодежи (МФМ) было отправлено 28 347 открыток в 191 страну мира, сообщили в пресс-службе «Почты России». Всего было напечатано порядка 30 тыс. открыток с различным дизайном. Самыми активными отправителями оказались участники из Африки, Азии и Латинской Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба «Почты России» Фото: Пресс-служба «Почты России» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба «Почты России» Фото: Пресс-служба «Почты России»

Адресатами назначались как жители мегаполисов Европы и Азии, так и маленьких городов Латинской Америки и Африки. Участники фестиваля оставляли отправления в фирменных синих ящиках в павильонах «Екатеринбург-ЭКСПО». «Все открытки были отправлены абсолютно бесплатно. Оставшиеся открытки участники оставили себе на память — как сувенир о фестивале в Екатеринбурге»,— сказано в сообщении.

Международный фестиваль молодежи проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвовали 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. представителей России и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Мероприятие посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин выступил с видеообращением для участников и гостей фестиваля.

Консультанты и волонтеры «Почты России» на русском и английском языках помогали участникам фестиваля правильно заполнять открытки. Иностранцы часто подходили к стойкам с просьбой помочь с переводом. Кто-то хотел написать родным на их языке, а кто-то просил сделать на русском надпись «Спасибо, Россия!». Отправления уже поступили в сортировочные центры и в скором времени начнут рассылаться по всему миру.

Как завершился МФМ в Екатеринбурге — в материале «Мы разные, но мы понимаем друг друга»

Ирина Пичурина