Контроль оборота взяток

Как стало известно “Ъ”, в Липецке завершено расследование уголовных дел о взятках и превышении полномочий в отношении бывших высокопоставленных сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Экс-заместитель главы подразделения, а также бывшие начальник одного из отделов и его заместитель обвиняются в «крышевании» наркодилера, который в итоге получил срок и ушел на специальную военную операцию. Дела в отношении двух подсудимых возвращены на дорасследование, а третьего начинают судить в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Согласно картотеке дел, Липецкий областной суд 16 сентября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) регионального УМВД Романа Пендюрина. Его обвиняют в трех эпизодах получения взяток и четырех — превышения должностных полномочий (ч. 1 и 3 ст. 286, ч. 3 и 5 ст. 290 УК РФ; максимальное наказание — 12 лет лишения свободы).

Как рассказали “Ъ” в облсуде, материалы рассматривают в закрытом режиме, так как содержат государственную тайну. Собеседник “Ъ” в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о деле, которое в октябре 2024 года возбудило управление Следственного комитета России по Липецкой области. Тогда оперативники задержали заместителя начальника УНК Зуграба Ибрагимова, а также главу одного из отделов Александра Ивочкина и его заместителя Романа Пендюрина. Полицейским вменили в вину покровительство наркодилеру.

По версии следствия, сотрудники УНК решили «крышевать» подозреваемого в распространении наркотиков, после того как во время обысков нашли у него дома крупную партию веществ, которые тот готовил к фасовке.

«На протяжении двух лет обвиняемые сопровождали наркодилера в места получения и реализации им наркотических средств, принимали меры по недопущению его задержания, получив за это часть от оговоренной суммы взятки общим размером 300 тыс. руб.»,— рассказывали в Следственном комитете.

Наиболее известным из задержанных является уроженец Дагестана Зуграб Ибрагимов. Согласно данным из открытых источников, он полковник, ветеран боевых действий и награжден медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе». Вместе с подчиненными его заключили под стражу в октябре 2024 года.

Больше года в СИЗО находится лишь Роман Пендюрин. Ходатайствуя о его аресте, следствие указывало, что он уехал в Адлер за день до следственных действий, которые должны были пройти с его участием. Его защита это отрицала, настаивая, что полицейского необоснованно объявили в розыск и задержали.

По словам собеседника “Ъ” в правоохранительных органах, в отличие от Романа Пендюрина, Зуграб Ибрагимов и Александр Ивочкин заключили досудебные сделки со следствием, признав вину.

Их уголовные дела также передали на рассмотрение, однако суд вернул их в прокуратуру для конкретизации обвинения. По словам знакомого с делом источника “Ъ”, Чаплыгинский райсуд Липецкой области приговорил самого наркодиллера к реальному сроку за попытку распространения наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). После этого он заключил контракт на военную службу и отправился в зону специальной военной операции.

Сергей Толмачев, Воронеж