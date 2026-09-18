В Тбилиси расследуют отравление более 50 детей
В 20 детских садах произошло массовое отравление. Госпитализированы 55 детей и один воспитатель, начато расследование, сообщает следственная служба грузинского Минфина.
Расследование проводят по статье об изготовлении и реализации продукции, опасной для здоровья (ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса Грузии). Были опрошены представители более 50 воспитанников и сотрудники медицинских учреждений. Обыски провели в четырех детских садах и трех компаниях, поставляющих продукты питания.
По предварительным данным, отравление может быть связано с бактериальной инфекцией, источником которой могли стать продукты. Какие именно, установит экспертиза. Следственные действия проводят в сотрудничестве с МВД, Минсельхозом и Национальным агентством по продовольствию.
В августе 2026 года массовое отравление произошло в детском саду №8 Корсакова на Сахалине, где более 30 человек, включая 17 детей, обратились за медицинской помощью с недомоганием и рвотой. Девять детей были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Специалисты Роспотребнадзора выявили культуры бактерий стафилококка в продуктах и смывах от больных, а также от сотрудников пищеблока.
По факту массового отравления на Сахалине было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Детский сад возобновил работу 25 августа после проведения дезинфекции. В феврале 2026 года в Карабудахкентском районе Дагестана также расследовали массовое отравление детей угарным газом из-за незаконного подключения детского сада к газопроводу и использования отопительного прибора с водяным шлангом.