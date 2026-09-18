В Тбилиси расследуют отравление более 50 детей

В 20 детских садах произошло массовое отравление. Госпитализированы 55 детей и один воспитатель, начато расследование, сообщает следственная служба грузинского Минфина.

Расследование проводят по статье об изготовлении и реализации продукции, опасной для здоровья (ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса Грузии). Были опрошены представители более 50 воспитанников и сотрудники медицинских учреждений. Обыски провели в четырех детских садах и трех компаниях, поставляющих продукты питания.

По предварительным данным, отравление может быть связано с бактериальной инфекцией, источником которой могли стать продукты. Какие именно, установит экспертиза. Следственные действия проводят в сотрудничестве с МВД, Минсельхозом и Национальным агентством по продовольствию.