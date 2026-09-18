Еврокомиссия направит Украине еще €3,3 млрд на закупку оружия
Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о военной помощи Украине на €3,3 млрд
Еврокомиссия (ЕК) направляет Украине еще €3,3 млрд на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен. Это часть одобренного ранее кредита на €90 млрд.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ
«Европа продолжит оказывать Украине необходимую поддержку для защиты своего народа и своей территории»,— указано в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.
Это четвертый платеж в рамках кредита Украине на 2026-2027 годы. €60 млрд из них пойдут на оборону, еще €30 млрд — на бюджетную помощь. Пакет финансовой поддержки включает пять исключений из стандартных условий: три касаются произведенных на Украине БПЛА и комплектующих, два — американского оборудования (в том числе ракет PAC-3).
Военная часть кредита ЕС привязана к закупкам у европейских оборонных компаний: Украина получает выплаты, предъявляя заключенные с ними контракты, а на закупки у третьих стран, прежде всего США, действует лимит не более 35% средств. Пакет с исключениями позволяет направить средства на произведенные на Украине беспилотники и комплектующие, а также на американские ракеты для Patriot, не отменяя саму конструкцию кредита.
Одновременная поддержка украинского производства и закупок в США связана с разными узкими местами. ЕС ранее договорился с Украиной о совместном производстве беспилотников, тогда как украинская противовоздушная оборона опирается главным образом на американские Patriot, а поставки ракет-перехватчиков из США ограничены мировым дефицитом.
Тем самым исключения дают возможность оплачивать наиболее дефицитные элементы обороны там, где они доступны, но сохраняют зависимость от согласования отдельных контрактов и от правил кредита. ЕК уже разрешала оплачивать из европейских фондов китайские компоненты для беспилотников и американские ракеты для Patriot, что показывает практический характер такого механизма.