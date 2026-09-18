Еврокомиссия направит Украине еще €3,3 млрд на закупку оружия

Составлено ИИ-Ассистентъ

Военная часть кредита ЕС привязана к закупкам у европейских оборонных компаний: Украина получает выплаты, предъявляя заключенные с ними контракты, а на закупки у третьих стран, прежде всего США, действует лимит не более 35% средств. Пакет с исключениями позволяет направить средства на произведенные на Украине беспилотники и комплектующие, а также на американские ракеты для Patriot, не отменяя саму конструкцию кредита.

Одновременная поддержка украинского производства и закупок в США связана с разными узкими местами. ЕС ранее договорился с Украиной о совместном производстве беспилотников, тогда как украинская противовоздушная оборона опирается главным образом на американские Patriot, а поставки ракет-перехватчиков из США ограничены мировым дефицитом.

Тем самым исключения дают возможность оплачивать наиболее дефицитные элементы обороны там, где они доступны, но сохраняют зависимость от согласования отдельных контрактов и от правил кредита. ЕК уже разрешала оплачивать из европейских фондов китайские компоненты для беспилотников и американские ракеты для Patriot, что показывает практический характер такого механизма.